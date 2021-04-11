مصدر إيراني: طهران لن تقبل برفع مؤقت للعقوبات الأمريكية

كد مصدر إيراني مطلع على مفاوضات فيينا، أن طهران لن تقبل برفع العقوبات عنها بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للتحقق من رفع العقوبات من 3 إلى 6 أشهر.

طهران-سبوتنيك. وقال المصدر الإيراني، في تصريحات لقناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الأحد، إنه "يجب رفع العقوبات بشكل نهائي، ولن تقبل إيران برفع العقوبات بشكل مؤقت أو عبر آلية [وويفر] التي تتيح فرضها مرة أخرى مستقبلا".

وأضاف أن "الحد الأدنى من الوقت المطلوب للتحقق من رفع العقوبات الأمريكية عن إيران من 3 إلى 6 أشهر".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، عن عدم استعداد الولايات المتحدة لرفع جميع العقوبات المفروضة على إيران حتى في حال استئناف الأخيرة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الخارجية للصحفيين إن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات التي قامت بفرضها بعد انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة في حال استأنفت إيران تنفيذها