فلسطينيو شيكاغو ينجحون بإسقاط مرشحة مؤيدة للاحتلال

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تمكنت الجالية الفلسطينية في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، من إسقاط مرشحة يمينية متطرفة ومؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، في انتخابات محلية.

وقالت وسائل إعلام إن الحملة التي بدأت منذ شهور طويلة، أسقطت المرشحة اليمينية شارون برانيغان من المنافسة على الانتخابات المحلية لمجلس مدينة بيلوس التابعة لشيكاغو، بعد فوز روبرت مالوني.

وروج فلسطينيو شيكاغو للحملة التي تدعو لعدم إيصال برانيغان إلى المجلس مجددا، بسبب منشوراتها العنصرية ضد العرب والفلسطينيين تحديدا.



واعتبرت مؤسسات الجالية أن هزيمة العضو السابق في مجلس المدينة نصرا لها، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وشارك في حملة "مع السلامة برانيجان"، فلسطينيون وعرب من جنسيات أخرى.



وحاولت المرشحة المتطرفة إسكات الحملة عبر استئجار شركات أمن وتقديم شكاوي بحق القائمين عليه