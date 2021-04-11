حادث مجهول.. ماذا حدث في إيران؟

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‏مجددا تعود الحوادث المجهولة في إيران إلى الواجهة، وهذه المرة في شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم المجودة بمفاعل نطنز النووي.

نبأ استفاق عليه الإيرانيون، الأحد، لكن السلطات بعثت رسالة طمأنة سريعة، مؤكدة أنه "لم يسفر عن إصابات أو تلوث نووي أو إشعاعي".

الحادث يأتي بعد ساعات من إعلان إيران بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة في نطنز، تعمل على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.

إذ دشن الرئيس الإيراني حسن روحاني رسمياً السبت سلسلة من 164 جهازا للطرد المركزي من نوع "آي ار-6"، وتعتبر هذه خطوة من طهران مخالفة جديدة لبنود الاتفاق النووي.