living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لعبة مريم "شيطانية" تقتل الاطفال.. ما القصة؟

11
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تواصل "لعبة مريم" المميتة التسبب في وفاة عدد من أطفال سوريا، حيث توفي طفل يبلغ من العمر 13 عاما في مدينة السويداء، إثر إقدامه على الانتحار شنقا، متأثرا بتعليمات اللعبة الإلكترونية.

ويشير الناشط المدني ومتخصص الإرشاد النفسي، محمد علي عثمان، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن ضحايا اللعبة غالبيتهم أطفال دون الرابعة عشر من عمرهم، مسجلا حالات انتحار عدد من الأطفال في مختلف المدن السورية خلال السنوات الماضية بسبب ألعاب الموت التي تتحكم بعقول الأطفال، من خلال فصلهم عن عالمهم الخارجي ودفعهم لتنفيذ أوامرها وهي الهلاك والانتحار.

وقال: "تسببت لعبتا مريم والحوت الأزرق بقتل 5 أطفال بينهم فتاة بعمر 10 سنوات شنقا في 2018، 4 منهم من دمشق والآخر من السويداء، فيما جرى إنقاذ عدد من الأطفال أثناء محاولتهم الانتحار، من بينهم طفلة في مدينة الحسكة حاولت إلقاء نفسها من سطح المنزل".

وأشار عثمان إلى أن العديد من الهيئات المدنية حذرت من خطورة هذه التطبيقات، داعية إلى ضرورة مراقبة الأسر لأطفالها ومنعهم استخدامها كي لا تؤثر على عقولهم وتستدرجهم لارتكاب ما ليس بالحسبان.

لعبة شيطانية

لم يخف سهيل (اسم مستعار لطالب جامعي من مدينة طرطوس) مخاوفه من لعبة مريم التي وصفها بالمرعبة، وقال لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه استخدمها وانتهت به لحالة اكتئاب شديدة كلفته شهوراً من المعالجة النفسية كما أنه تخلص من هاتفه النقال كون اللعبة لا تختفي من الهاتف مهما حاولت إزالتها.

وحول قوانين اللعبة، بيّن سهيل أن "مريم شخصية فتاة صغيرة ضحكتها مخيفة تستدرجك إلى دخول اللعبة وتوجهك وهي تتحدث إليك وتوجد لك جواً نفسيا رهيباً وفي البداية تظهر على أنها فتاة قد تاهت عن منزلها وهي تطلب من مستخدمها أن يدلها ويساعدها للوصول إلى المنزل وتخبره عن اسمه وتثير فضوله لمتابعة اللعبة بطرحها أسئلة اجتماعية وسياسية وكل ما يتعلق بشخصية اللاعب وتجره إلى عالمها لتعزله عن محيطه".

وكلما حاولت حذف التطبيق من جهازك أو إطفاء هاتفك فستجد أن الهاتف يعمل من تلقاء نفسه ويصدر أصواتا مخيفة خاصة بعد منتصف الليل توهمك أنك في عالم الشياطين.

أرباح خيالية

وقالت لجين، مهندسة الحاسوبيات الإلكترونية، إن الألعاب الإلكترونية المخصصة للتسلية تحقق أرباحا جنونية من وراء انتشار استخدامها الواسع، مشيرة في حديثها الخاص لـ"سكاي نيوز عربية" إلى اعتماد تلك التطبيقات على الإثارة والتشويق وفضول مستخدميها.

وأضافت لجين أن تفشي فيروس كورونا والحجر المنزلي الذي فرض خلال فترات متلاحقة في عموم العالم رفع من مبيعات هذه الألعاب بحسب تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بنسبة 127 بالمئة في أوروبا.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout