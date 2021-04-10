مسؤول أميركي كبير: واشنطن تعتزم رفع العقوبات غير المتسقة مع الاتفاق النووي مع إيران

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قال مسؤول أميركي كبير مساء يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتزم رفع العقوبات غير المتسقة مع الاتفاق النووي النووي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني رفع كل العقوبات المفروضة منذ 2017.

وأفاد المسؤول الأميركي بأنه إذا صممت إيران على رفع كل العقوبات الأميركية منذ 2017 فإننا ذاهبون إلى مأزق.

وأوضح أن هناك علامة استفهام رئيسية حول مطالبة طهران المتكررة لواشنطن برفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2017.

وصرح المسؤول بأن الولايات المتحدة ترى بعض المؤشرات على جدية إيران خلال المحادثات غير مباشرة في فيينا لكنها غير كافية.

وفي وقت سابق، قالت جالينا بورتر المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن واشنطن تتوقع استئناف محادثات مجموعات العمل مع إيران حول الاتفاق النووي الأسبوع المقبل، حيث عادت الوفود لدولها للتشاور.

وأضافت في إفادة صحفية بأن مبعوث الولايات المتحدة للملف الإيراني روب مالي سيعود إلى البلاد في وقت توقف مؤقت للمحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس، أنه من المتوقع استئناف محادثات إيران في فيينا خلال أيام، وربما الأسبوع القادم.

وتجري المحادثات بشكل رئيسي في إطار مجموعتي عمل من الخبراء تبحث الأولى العقوبات التي يمكن أن ترفعها الولايات المتحدة وتركز الأخرى على القيود النووية التي يتعين على إيران احترامها لإحياء اتفاق عام 2015.