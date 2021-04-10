living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصحة الروسية: لم تسجل أي وفيات مرتبطة بأخذ لقاحات كورونا

10
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكدت رئيسة هيئة الرقابة على الصحة في روسيا آللا سامايلوفا، عدم تسجيل أي حالة وفاة ناجمة عن التطعيم باللقاحات الروسية للوقاية من "كوفيد-19".

وقالت سامويلوفا للصحفيين "نحن نراقب باستمرار سلامة استخدام اللقاحات للوقاية من "كوفيد-19" منذ بداية تطبيقها عمليا، لم نسجل حالة وفاة واحدة ناجمة عن استخدام لقاحات روسية ضد فيروس كورونا".

 

وأشارت سامويلوفا إلى أن نظام مراقبة تقوية المناعة الروسي خضع للتدقيق من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2016.

وتابعت سامويلوفا "نحن ننفذ تدابير واسعة النطاق لمراقبة سلامة وفعالية استخدام اللقاحات ضد "كوفيد-19"، هناك سجل فيدرالي يجمع معلومات حول جميع المواطنين الذين تم تطعيمهم، بما في ذلك بيانات عن ردود فعل الجسم".

وأكدت سامويلوفا وجود أكثر من 1.5 مليون مواطن، يبلغون عن صحتهم بعد التطعيم عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، هناك نظام فعال يلزم كل موظف في المؤسسات الطبية بإدخال معلومات حول جميع حالات التفاعلات العكسية للقاح".

يذكر أن روسيا سجلت 3 لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكان أولها "سبوتنيك V" الذي يعتبر أول لقاح يتم تسجيله في العالم، تلاه "إيبيفاك كورونا"، و"كوفيفاك".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout