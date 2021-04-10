الصحة الروسية: لم تسجل أي وفيات مرتبطة بأخذ لقاحات كورونا

وقالت سامويلوفا للصحفيين "نحن نراقب باستمرار سلامة استخدام

منذ بداية تطبيقها عمليا، لم نسجل حالة وفاة واحدة ناجمة عن استخدام لقاحات روسية ضد فيروس كورونا".

اللقاحات للوقاية من "كوفيد-19"

وأشارت سامويلوفا إلى أن نظام مراقبة تقوية المناعة الروسي خضع للتدقيق من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2016.

وتابعت سامويلوفا "نحن ننفذ تدابير واسعة النطاق لمراقبة سلامة وفعالية استخدام اللقاحات ضد "كوفيد-19"، هناك سجل فيدرالي يجمع معلومات حول جميع المواطنين الذين تم تطعيمهم، بما في ذلك بيانات عن ردود فعل الجسم".

وأكدت سامويلوفا وجود أكثر من 1.5 مليون مواطن، يبلغون عن صحتهم بعد التطعيم عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، هناك نظام فعال يلزم كل موظف في المؤسسات الطبية بإدخال معلومات حول جميع حالات التفاعلات العكسية للقاح".

يذكر أن روسيا سجلت 3 لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكان أولها "سبوتنيك V" الذي يعتبر أول لقاح يتم تسجيله في العالم، تلاه "إيبيفاك كورونا"، و"كوفيفاك".