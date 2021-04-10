دولة كبرى تقترب من الوصول إلى مناعة القطيع ضد كورونا

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قالت صحيفة "ميترو" إنه من المرتقب أن تصل المملكة المتحدة، إلى مناعة القطيع، ضد فيروس كورونا، خلال أيام، بعد تطعيم قرابة 70 بالمئة من البريطانيين.



ولفتت إلى أن نماذج صممتها كلية لندن الجامعية، تشير بأن البلاد يجب أن تتجاوز عتبة مناعة القطيع نظرا لعدد الأشخاص المحصنين ضد العدوى، سواء بتلقي اللقاح أو التعافي من الإصابة بالفيروس.



ويشير تقرير نشرته الكلية، إلى أنه من المفترض أن يمتلك ما لا يقل عن 73.4 بالمئة من سكان بريطانيا أجساما مضادة لفيروس كورونا، بحلول الجمعة.



وتعتبر نسبة 73 بالمئة من السكان كافية، وفق الخبراء، للوصول إلى مناعة القطيع.



رغم ذلك، أشار الخبراء إلى أن حاجز مناعة القطيع يتغير استنادا على مخاطر تناقل العدوى.