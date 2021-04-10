تقرير: خشية أمريكية إسرائيلية من فوز "حماس" بالانتخابات الفلسطينية

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ذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي "مخاوف البلدين من فوز محتمل لحركة حماس بالانتخابات الفلسطينية".

وقالت مصادر إسرائيلية للموقع، إن الاتصال بين الجانبين حصل يوم الجمعة الماضي، وتطرق إلى المخاوف من الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي ستجري في 22 مايو القادم.

وقال التقرير إن "لدى إدارة الرئيس جو بايدن والحكومة الاسرائيلية مخاوف كبيرة من فوز محتمل لحركة حماس بالانتخابات، لكن كلا الجانبين يمتنعان بالتصريح بهذا علنا حتى لا يتم اتهامهم بإفشال الانتخابات".

وشدد أشكنازي على أن "إسرائيل لن تضع أية عراقيل أمام إجراء الانتخابات في السلطة الفلسطينية"، معربا مخاوفه من أن "يؤدي الانقسام الداخلي في حركة فتح إلى فوز حماس".

من جانبه، قال بلينكن إن الولايات المتحدة لا تعارض الانتخابات في السلطة الفلسطينية.

وعقبت وزارة الخارجية الأمريكية على ما ورد للموقع: "إقامة انتخابات ديمقراطية هو موضوع يقرره الفلسطينيون، ومن يشارك بالانتخابات يجب أن ينبذ العنف، وعليه الاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقيات السابقة".