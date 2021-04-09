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السفير الروسي في النمسا: هناك ألاعيب قذرة حول "سبوتنيك V"

9
APRIL
2021
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حذر السفير الروسي لدى النمسا دميتري ليوبنسكي من وجود "ألاعيب قذرة" حول لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا في البلاد، تقف وراءها جماعات ضغط مرتبطة بشركات الأدوية الكبيرة.

 

وقال لوبينسكي في حديث لصحيفة Salzburger Nachrichten النمساوية إن عقد توريد اللقاح الروسي إلى النمسا شبه جاهز، وإذا تم توقيعه الأسبوع المقبل، فمن الممكن تسليم الدفعات الأولى من العقار بحلول نهاية أبريل.

وأضاف السفير الروسي: "هناك مشاكل في توريد لقاحات أخرى، ونحن مستعدون لمساعدة النمسا. لكن هناك ألاعيب غير نظيفة. الحديث يدور عن مصالح شركات ضخمة لإنتاج الأدوية، وهناك مليارات كثيرة على المحك"، وقال:

"حاولوا إظهار اللقاح بمظهر سيئ منذ البداية، ثم نشرت مجلة لانسيت تحليلا إيجابيا بشأنه. وهناك نحو 60 دولة باتت تستخدم سبوتنيك V فعلا، لكن الآن بدأ الحديث فجأة عن أن الإنتاج غير كاف. وهذا نتيجة هجوم من جماعات الضغط التي تقول إن سبوتنيك لا ينبغي استخدامه لأنه لقاح روسي. لكن الناس، بما في ذلك هنا في النمسا، يرون الحقيقة، وتشير استطلاعات رأي، إلى أن ثلثي المواطنين جاهزون للتطعيم بهذا اللقاح".

وفي وقت سابق، قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز إنه يدعم بشدة شراء لقاح "سبوتنيك V" من روسيا، كما لم يستبعد إمكانية تسجيل العقار على المستوى الوطني إذا تأخر المنظم الأوروبي في الموافقة على استخدامه.

المصدر: "نوفوستي"

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