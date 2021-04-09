السفير الروسي في النمسا: هناك ألاعيب قذرة حول "سبوتنيك V"

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حذر السفير الروسي لدى النمسا دميتري ليوبنسكي من وجود "ألاعيب قذرة" حول لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا في البلاد، تقف وراءها جماعات ضغط مرتبطة بشركات الأدوية الكبيرة.

وقال لوبينسكي في حديث لصحيفة Salzburger Nachrichten النمساوية إن عقد توريد اللقاح الروسي إلى النمسا شبه جاهز، وإذا تم توقيعه الأسبوع المقبل، فمن الممكن تسليم الدفعات الأولى من العقار بحلول نهاية أبريل.

وأضاف السفير الروسي: "هناك مشاكل في توريد لقاحات أخرى، ونحن مستعدون لمساعدة النمسا. لكن هناك ألاعيب غير نظيفة. الحديث يدور عن مصالح شركات ضخمة لإنتاج الأدوية، وهناك مليارات كثيرة على المحك"، وقال: