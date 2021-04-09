فرنسا: تجاوزنا عتبة الـ 10 ملايين محصن بلقاح كورونا

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الخميس، تجاوز عدد الأفراد الذين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بلاده العشرة ملايين.

ونقل موقع قناة "فرانس 24" عن رئيس الوزراء الفرنسي، أن هذا العديد يعني أن بلاده، متقدمة بأسبوع على الهدف الذي حددته.

وقال كاستكس بعد زيارة إلى مركز تلقيح في شرق باريس إن: "هذا أداء جيد جدا، فرنسا تلقح الكثير" من الأشخاص.

واعتبر أن هذا الإنجاز يعود إلى "كل الذين يعملون سبعة أيام في الأسبوع في خدمة هذه القضية الوطنية العظيمة"، ليتيح لبلاده الخروج من أزمة وباء كورونا.

وكانت الحكومة الفرنسية، أعلنت أنها تهدف إلى تطعيم عشرة ملايين شخص على الأقل بالجرعة الأولى من اللقاح حتى منتصف نيسان/أبريل. وبوتيرة تطعيم يومية تبلغ 200 ألف إلى 300 ألف لقاح، نجحت باريس في تحقيق هذا الهدف.

وتعتزم الحكومة أيضا تلقيح عشرين مليون شخص بحلول منتصف أيار/مايو، ثم 30 مليونا مع منتصف حزيران/يونيو.