بلينكين: تصريحات الرئيس جو بايدن بشأن نظيره الروسي بوتين براغماتية سياسية

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس جو بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، براغماتية سياسية.

وقال بلينكين، لصحيفة "واشنطن بوست" ردا على سؤال كيف يمكن لبايدن أن يسمح لنفسه بالإدلاء بمثل هذه التصريحات وما زال يسعى إلى التعاون مع روسيا؟ إن " الرئيس الأمريكي ينتهج سياسة تقوم على معيار النفعية".

وأوضح وزير الخارجية أنه "من الواضح أن بايدن يرى أمرين، يحتاج إلى محاسبة روسيا على أي أعمال عدائية تتخذها، وفي الوقت نفسه يظل منفتحًا على التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أنه سبق وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتنين "قاتلا"، وزعم أن بوتين سيتحمل مسؤوليته عن التدخل في الانتخابات الأميركية، وذلك رداً على سؤال ذي صلة من قبل وسائل الإعلام.

ورد بوتين على تعليقات بايدن في نفس اليوم، متمنياً للزعيم الأميركي الصحة الجيدة، قائلا إن الناس ترى سماتهم الشخصية في الآخرين. ودعا الرئيس الروسي بايدن لإجراء مناقشة مفتوحة عبر الإنترنت يوم الجمعة أو الاثنين. وقال الرئيس الأميركي، يوم الجمعة، إنه سيتحدث بالتأكيد مع بوتين "في وقت ما".