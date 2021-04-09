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إغلاق مؤقت لـ3 مراكز تطعيم بهذا اللقاح بعد رصد مضاعفات جانبية

9
APRIL
2021
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جرى في الولايات المتحدة إغلاق ثلاثة مراكز للتلقيح ضد فيروس كورونا في ولاية كارولينا الشمالية بشكل مؤقت، بسبب اكتشاف مضاعفات جانبية لدى 26 شخصا بعد استخدام اللقاح.

 

وأفادت شبكة "إي بي سي نيوز" يوم الجمعة بأن قائمة ردود الفعل على العقار تضمنت الإغماء.

 

وأعلن مسؤولو الصحة في ولاية كارولينا الشمالية عن وقف تطعيم السكان بلقاح "جونسون آند جونسون"، وشمل الإغلاق مواقع في رالي وعيادتين في هيلزبورو وتشابل هيل.

 

بعد استخدام الدواء، سجل إدخال أربعة أشخاص إلى المستشفيات لإجراء مزيد من الفحوصات، في حين أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وصفت الإغماء بأنه أمر شائع بعد التطعيم.

 

كما أعلنت مقاطعة ويك عن وقف استعمال عقار "جونسون آند جونسون"، حيث تم تطعيم الأشخاص الذين جاءوا لأخذ اللقاحات، باستخدام فايزر أو عرضوا عليهم تأجيل التطعيم إلى وقت آخر.

 

كما قامت العيادات في هيلزبورو وتشابل هيل بالتخلص التدريجي من لقاح "جونسون آند جونسون"، وتقوم حاليا بإعادة جدولة 350 زيارة.

 

الآثار الجانبية للدواء قيد المناقشة مع ولاية كارولينا الشمالية والمسؤولين الفدراليين بالولاية.

 

ولا تزال قضية الآثار الجانبية للعقار قيد المناقشة من قبل مسؤولي ولاية كارولينا الشمالية والسلطات الاتحادية في البلاد.

 

وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن في 7 نيسان أن سلالات جديدة من عدوى فيروس كورونا تنتشر بسرعة كبيرة في الولايات المتحدة، وهذا هو سبب تزايد عدد الإصابات.

 

وبالتالي، لا يمكن للولايات المتحدة أن تعلن أن المعركة ضد الوباء في البلاد قد وصلت إلى خط النهاية.

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