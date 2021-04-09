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بايدن يعلن عن خطة للحد من انتشار الأسلحة النارية في أمريكا

9
APRIL
2021
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كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن خطة للحد من انتشار الأسلحة النارية في بلاده.
 
جاء هذا خلال خطاب الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، بحسب "فرانس برس".
 
ووصف الرئيس الأمريكي عنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بأنه وباء، وأنه عار دولي.
 
وأعلن عن إجراءات للحد من انتشار هذه الأسلحة من بينها إجراء جديد يهدف الى "وقف انتشار الأسلحة الخفية" التي تصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي.
 
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيحظر البنادق الهجومية والملقمات ذات القدرة الكبيرة.
 
وأعلن بايدن أيضا تعيين ديفيد شيبمان، أحد المطالبين بفرض قيود على الأسلحة النارية، على رأس الوكالة المكلفة بمراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول، وهو أمر مهم في مكافحة عنف الأسلحة.
 
   وكان جو بايدن، المؤيد منذ فترة طويلة لتحسين تنظيم الأسلحة، قد وعد خلال حملته بالعمل على هذه الجبهة.
 
ولقي أكثر من 43 ألف شخص مصرعهم بالأسلحة النارية بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، بحسب موقع "غان فايولنس اركايف".
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