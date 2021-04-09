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عثروا على جثته بعد 9 سنوات.. واكتشفوا مفاجأة غير متوقعة

9
APRIL
2021
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عثرت الشرطة النرويجية على جثة رجل ميت في شقته في العاصمة أوسلو، منذ 9 سنوات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية في الآونة الأخيرة.

وتعود تفاصيل القصة إلى ديسمبر الماضي، وفق ما ذكرت الإذاعة النرويجية الحكومية. وتزوج الرجل، وكان في الستينيات من عمره، أكثر من مرة ولديه أطفال.

وبحسب الجيران، اختفى الرجل لمدة طويلة، وظنوا أنه انتقل إلى مكان آخر. وتم العثور على جثته عندما طلب الحارس من الشرطة فتح الشقة حتى يتمكن من القيام بأعمال الصيانة.

وتعتقد الشرطة النرويجية أن الرجل توفي في أبريل 2011 بناء على علبة حليب ورسالة عثر عليهما في شقته. وأظهر تشريح الجثة أنه مات لأسباب طبيعية.

وقد تم إيقاف معاش الرجل التقاعدي في عام 2018، عندما لم تتمكن إدارة العمل والرفاهية النرويجية من الاتصال به، ولكنه استمر في دفع فواتيره تلقائيًا من حسابه المصرفي.

وقالت مفتشة شرطة أوسلو، جريت لين ميتليد، للإذاعة النرويجية الحكومية، إنها وزملاؤها فكروا كثيرًا في كيفية وفاة شخص ما منذ فترة طويلة من دون أن يكتشف ذلك أحد.

وأضاف "هذه حالة خاصة، وقد جعلتنا نسأل أسئلة حول كيفية حدوثها. استنادًا إلى الصورة التي لدينا، من الواضح أنه كان شخصًا اختار عدم الاتصال بالآخرين".

 

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