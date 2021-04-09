living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إطلاق نار بولاية تكساس.. قتيل ومصابون في حالة حرجة

9
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قتل شخص وأصيب 4 آخرين على الأقل، في إطلاق نار شهدته ولاية تكساس الأميركية، الخميس.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ألقت القبض على شخص مشتبه به، في أعقاب الواقعة التي حدثت في مدينة بريان شرقي تكساس.

وتعرض شرطي لإصابة بالرصاص أثناء مطاردة المشتبه به، وفق مسؤولين محليين وشهود.

وقال إيريك بوسكي قائد شرطة بريان، إن أحد الضحايا أعلن عن وفاته في مكان الحادث، فيما نُقل 4 مصابين إلى مستشفى قريب وهم في حالة حرجة، بينما تعرض شخص سادس لنوبة ربو.

وأوضح أن "إطلاق النار وقع في شركة، ومن المعتقد أن المشتبه به من العاملين بها".

وقال اللفتنانت جايسون جيمس المتحدث باسم دائرة الشرطة في بريان في مقابلة هاتفية بثتها شبكة "سي إن إن": "كان هناك الكثير من الموظفين داخل" الشركة عند وقوع إطلاق النار.

وتم الإبلاغ عن إطلاق نار ثان في إيولا، وهي مدينة صغيرة شمال شرق بريان، حيث كانت الشرطة تبحث عن المشتبه به.

وقالت إدارة السلامة العامة في بيان: "تم إطلاق النار على أحد الشرطيين أثناء مطاردة شخص يشتبه في تورطه في إطلاق النار في بريان. لا يزال في حالة خطيرة لكنها مستقرة".

وقالت الشرطة إن المشتبه به، الذي يعتقد أنه كان مسلحا ببندقية نصف آلية، احتجز، فيما لم يتم الكشف عن هويته.

وقال بوسكي: "لا نعرف الدافع حقا، وما زلنا نحقق في ذلك".

وأكد غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس اعتقال مطلق النار المشتبه به، وقال: "أنا وزوجتي سيسيليا نصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم وضابط إنفاذ القانون المصاب أثناء القبض على المشتبه به".

ويعد الحادث أحدث هجوم، في سلسلة العنف المسلح الذي تشهده الولايات المتحدة منذ نحو 3 أسابيع.

وجاء الهجوم بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير العدل ميريك غارلاند، إجراءات محدودة للتصدي لتصاعد العنف المسلح في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout