تقرير استخباراتي أمريكي يرسم صورة قاتمة لمستقبل العالم في ظل كورونا

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رسم مسؤولو الاستخبارات الأمريكية صورة قاتمة لمستقبل العالم في تقرير صدر الخميس، مشيرين إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تعميق التفاوت الاقتصادي، وتسببت في إجهاد الموارد الحكومية.