بريطانيا قلقة من عنف أيرلندا الشمالية

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أعرب رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء 7 أبريل/نيسان، عن قلقه من عنف أيرلندا الشمالية.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني جونسون عن قلقه العميق من العنف الأيرلندي الشمالي، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يشعر بقلق عميق إزاء مشاهد العنف في أيرلندا الشمالية، بعد أن أشعلت حشود من الشباب في منطقة بلفاست الموالية لبريطانيا النار في حافلة مخطوفة وهاجمت الشرطة بالحجارة. .

وقال جونسون في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أشعر بقلق عميق إزاء مشاهد العنف في أيرلندا الشمالية، وخاصة الهجمات على خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية، التي تحمي الجمهور والشركات، وكذلك الهجمات على سائق حافلة والاعتداء على صحفي".

وتابع رئيس الحكومة البريطانية بقوله "إن السبيل لحل الخلافات هو الحوار وليس العنف أو الإجرام".