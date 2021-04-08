دول الاتحاد الأوروبي تفشل في الاتفاق على قواعد موحدة لاستخدام لقاح "أسترازينيكا"

A + A -

فشل وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، في التوصل لاتفاق على قواعد إرشادية مشتركة بشأن استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد- 19، رغم الدعوات للتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة التردد العام بشأن أخذ اللقاح.

عقد الوزراء اجتماعًا افتراضيًا استثنائيًا بعد أن غيرت وكالة الدواء الأوروبية توجيهاتها بشأن اللقاح، حيث وجدت روابط محتملة مع حالات نادرة جدا من جلطات الدم غير العادية وانخفاض عدد الصفائح الدموية، رغم أنها قالت في النهاية إن مزايا اللقاح لا تزال تفوق المخاطر.

وأظهرت رسالة اطلعت عليها "رويترز" أن البرتغال، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، حثت الوزراء قبل الاجتماع على السعي وراء أرضية مشتركة بشأن استخدام اللقاح.

لكن الوزراء لم يتفقوا على موقف مشترك في الاجتماع وتبنوا توجيهات مختلفة. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المحادثات ستستمر في الاجتماعات المقبلة.

حذرت البرتغال في رسالتها إلى الوزراء، يوم الثلاثاء، بالقول: "نتوقع أن يكون لإعلان وكالة الدواء، تأثيرا مباشرا وفوري ليس فقط على خطط التطعيم الوطنية الخاصة بنا، ولكن أيضا في ثقة مواطنينا في اللقاحات".

وقالت ستيلا كيرياكيدس مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي للوزراء في الاجتماع: "من الضروري أن نتبع نهجا أوروبيا منسقا. نهج لا يربك المواطنين ولا يؤجج التردد الحاصل تجاه اللقاحات".