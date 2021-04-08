living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مستشارو ترامب يؤسسون مكتب محاماة للتصدي لبايدن

8
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن مستشارون سابقون للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن إنشاء مكتب محاماة للتصدي لخلفه، جو بايدن.
 
أفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الأربعاء، أن إنشاء مكتب محاماة للتصدي لبايدن، يهدف إلى التحرك قضائيا للدفاع عن إرث الرئيس الأمريكي السابق بوجه ما يمكن تسميته بـ "هجمات لليسار الراديكالي"، بدعوى أن خلفه جو بايدن يقف وراءها.
 
وذكرت أن الملياردير الجمهوري قد رحب بالمبادرة التي أطلقها مستشاره السابق ستيفن ميلر، الذي لعب دورا محوريا في تحديد أطر سياسة دونالد ترامب في ملف الهجرة، وكبير موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز.
 
وأشارت إلى أنه جاء في بيان للرئيس الأمريكي الأسبق، أن "اليسار الراديكالي يشن بشكل مستمر هجمات من خلال القضاء. على المحافظين ومناصري حركة أمريكا أولا أن يحتذوا به، وأن يردوا بالمثل"، موجها الشكر للرجلين على "ملء هذا الفراغ".
 
وأكدت الوكالة أن ميلر قد أشار في بيان إلى أن مؤسسة "أمريكا أولا" ستتحرك قضائيا من أجل "الدفاع عن مجتمعنا وعائلاتنا في مواجهة سلوكيات اليسار غير القانونية"، لافتا إلى أن "من يطالبون بتصفية الحسابات مع الإدارة الجديدة بات لديهم حل".
 
وتضم قائمة مؤسسي الحركة جين هاميلتون، الذي عمل مستشارا لدى وزارة العدل الأمريكية، وشارك في وضع سياسات الهجرة التي أثارت جدلا واسعا في عهد الرئيس ترامب، خاصة النصوص المتعلقة بمنع رعايا دول مسلمة عدة من دخول الولايات المتحدة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout