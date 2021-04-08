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العراقي عزام.. حكم "رادع" بعد جريمة قتل رصدتها الكاميرات

8
APRIL
2021
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قضت محكمة "إكستر كراون" البريطانية، الأربعاء، على عزام منغوري، بالسجن المؤبد، لقتله لورين كوكس في سبتمبر الماضي، حيث قام طالب اللجوء العراقي، بتقطيع جسد القتيلة لإخفاء جثتها.
 
وأشارت المحكمة في قرارها إلى وجوب بقاء عزام في السجن 20 عاما على الأقل، وذلك قبل أن يتم النظر في الإفراج المشروط عنه، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وارتكب عزام البالغ من العمر 24 عاما، وهو طالب لجوء مهدد بالترحيل، جريمته بحق لورين كوكس البالغة من العمر 32 عاما، في سبتمبر الماضي بحجرة يسكنها بمدينة إكستر، جنوب غربي إنجلترا، حيث قام بتقطيع جسدها إلى 7 قطع، وتخلص من ملابسها وأشياء خاصة بها، برميها في القمامة أو بالغابات.
 
وعقب الإبلاغ عن اختفائها، توصلت الشرطة إلى فيديو خاص بكاميرات المراقبة، يظهر لورين برفقة عزام، الأمر الذي وضعه في دائرة الاتهام.
 
واكتشفت الشرطة لاحقا بعد إجرائها لسلسلة من التحريات، إقدام عزام على جريمته المروعة، واستخدامه لشريحة هاتفها المتحرك لإقناع أصدقائها بأنها لا تزال على قيد الحياة.
 
ويعتقد أن لورين قد تعرضت للاختناق، بعدما شوهد قميصها وهو موضوع في فمها، عند اكتشاف الجثة.
 
وأشارت التحقيقات إلى اختراق عزام لحسابات لورين على مواقع التواصل الاجتماعي، لإرسال رسائل للأهل والأصدقاء، محاولا تقليد أسلوب القتيلة في محادثاتها.
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