living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - مضيفة تطرد عائلة بأطفالها.. والسبب "مثير للجدل"

7
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهدت رحلة جوية في الولايات المتحدة الأميركية، حادثة غريبة، حيث طلب من عائلة مغادرة الطائرة فورا بسبب عدم ارتداء أحد أطفالها لقناع الوجه.

وأظهر مقطع فيديو مضيفة تطلب من العائلة مغادرة الطائرة بسبب عدم تطبيق أطفالها للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والمتمثلة بارتداء كمامة.

وفي حديث لشبكة "فوكس نيوز"، أوضح الزوجان اللذان كانا يسافران مع أطفالهما، ريكي "عامان" ودانيال "7 أعوام"، على متن الطائرة يوم الاثنين، بعد قضاء عطلة في فلوريدا، أن الطفلة ريكي كانت تأكل عندما تقدمت المضيفة، وطلبت منهم المغادرة.

وبيّنت الوالدة أنها شرحت للمضيفة أن الطفلة تأكل ولن تستطيع ارتداء الكمامة أثناء قيامها بذلك، كما أوضحت أن الطفل الآخر يعاني من حالة صحية تحول دون لبسه لقناع الوجه.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، حيث هددت المضيفة بطلب الشرطة في حال استمرار العائلة برفضها للنزول من الطائرة.

ودعم باقي الركاب العائلة، وحاولوا أن يقنعوا المضيفة بعدم قدرة الأطفال على ارتداء الكمامات، لافتين إلى وجود أطفال آخرين في ذات الرحلة لا يرتدون أقنعة الوجه.

وأشارت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إلى أن فيديوهات أخرى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت نزول العائلة من الطائرة، كما طلب من الركاب ذات الأمر.

وتعليقا على الحادثة، أصدرت شركة الطيران "سبيريت" المشغّلة للرحلة بيانا أكدت فيه أن جميع الركاب عادوا لمقاعدهم بمن فيهم العائلة التي تعهدت باتباع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف البيان أن سبب طلب المضيفة من العائلة النزول من الطائرة، يعود لعدم ارتداء الأبوين للقناع، وليس الولدين كما ادعوا، لكن الفيديو المتداول أظهرهما بكمامات.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout