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أستراليا ونيوزيلندا تنشئان "فقاعة سفر" خالية من الحجر الصحي

7
APRIL
2021
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قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إن أستراليا ونيوزيلندا اتفقتا على إنشاء "فقاعة سفر" خالية من الحجر الصحي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 19 أبريل الحالي.
 
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وحذرت أرديرن من احتمال تعليق الرحلات من وإلى بعض الولايات الأسترالية إذا كان هناك تفش محلي للفيروس، مبينة أن "الفقاعة ستعمل بموجب نظام الحذر من نشر الفيروس، مع عدم وجود دعم من الحكومة للأشخاص العالقين في أستراليا بسبب إمكانية إلغاء الرحلات في وقت قصير.
 
وأضافت أنه يتعين على المسافرين ارتداء الكمامة على الرحلات الجوية وإجراء تتبع للاتصال بنيوزيلندا، في حين أن "فقاعة السفر" لا تنطبق على الأشخاص الذين يمرون عبر أستراليا من دول أخرى.
 
بدوره، وصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الاتفاقية بأنها "أولى الخطوات العديدة القادمة حيث نعود إلى الوضع الطبيعي، ليس فقط على مدار هذا العام ولكن بعد ذلك".
 
وقال: "إنني أقدر بشدة الترتيب الذي توصلنا إليه مع حكومة نيوزيلندا.. هذا يعني أن المزيد من الطائرات ستعود إلى الجو والمزيد من الوظائف على الأرض وفي الجو".
 
يذكر أنه على الرغم من أن معظم الولايات الأسترالية سمحت للنيوزيلنديين بزيارات خالية من الحجر الصحي لأشهر، استمرت نيوزيلندا في فرض الحجر على الأفراد القادمين من أستراليا.
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