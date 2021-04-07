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من هو أغنى رجل في العالم لعام 2021؟

7
APRIL
2021
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ذكرت مجلة فوربس أن قائمتها لأصحاب المليارات في العالم ضمت في أحدث نسخها رقما قياسيا بلغ 2755 مليارديرا يتصدرهم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس للعام الرابع على التوالي.
 
واتسعت رقعة أصحاب المليارات بعد عام قلبت فيه جائحة فيروس كورونا الاقتصادات العالمية رأسا على عقب وهددت سبل معيشة الناس في أنحاء العالم.
 
وأفادت فوربس بأن قيمة ثروة أصحاب المليارات في العالم بلغت مجتمعة 13.1 تريليون دولار العام الحالي، ارتفاعا من ثمانية تريليونات العام الماضي.
 
قال راندال لين، كبير مسؤولي المحتوى في فوربس، في مقابلة مع رويترز "شديدو الغنى أصبحوا أغنى أكثر وأكثر".
 
وقفز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى المركز الثاني في القائمة من الحادي والثلاثين العام الماضي.
 
أما برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة (إل.في.إم.إتش) فجاء في المركز الثالث، تلاه مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس في المركز الرابع، ثم أتم الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج قائمة الخمسة الأوائل لأغنى أغنياء العالم.
 
وخرج قطب الاستثمار والأعمال وارين بافيت من قائمة الخمسة الأوائل لأول مرة في أكثر من عشرين عاما، في ظل هيمنة الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا على تصنيفات فوربس.
 
ضمت قائمة هذا العام 493 وافدا جديدا، منهم ويتني وولف هيرد الرئيسة التنفيذية لتطبيق المواعدة (بامبل).
 
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