البيت الأبيض لا يتوقع أي تغيير في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات الحالية

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تتوقع أي تغيير في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.