إيران تحدد 10 مسؤولين متهمين بإسقاط الطائرة الأوكرانية

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اتهم المدعي العسكري الإيراني المنتهية ولايته، غلام عباس، اليوم الثلاثاء، 10 مسؤولين بإسقاط الطائرة الأوكرانية العام الماضي.

وقال غلام عباس، عند تسليم مهامه إلى خلفه ناصر سراج، إن "10 مسؤولين إيرانيين تم اتهامهم بإسقاط الطائرة الأوكرانية عام 2020"، وذلك حسب وكالة "ميزان" الإيرانية المعنية بالأخبار القضائية.

يشار إلى أنه وفي الـ8 من يناير/ كانون الثاني 2020 أسقط هجوم صاروخي طائرة كانت في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، من مطار طهران، وكانت تقل 167 راكبا وطاقم من 9 أفراد من عدة دول، من بينهم 82 إيرانيا وأكثر من 50 كنديا - بينهم العديد من الإيرانيين مزدوجي الجنسية - و11 أوكرانيا، وفقا لمسؤولين.

وقد جاء إسقاط الطائرة في نفس الليلة التي شنت فيها إيران هجوما بصواريخ باليستية استهدف جنودا أمريكيين في العراق، وكان ذلك ردها على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قتلت الجنرال السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني، بحسب مسؤولين إيرانيين.

وبعد ثلاثة أيام من نفي إيران أي علاقة لها بحادث الطائرة الأوكرانية، أعلن المسؤولون الإيرانيون مسؤوليتهم عن الهجوم، لكنهم قالوا إن الطائرة أسقطت بالخطأ، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري، وذلك في ذروة تصعيد بين طهران وواشنطن في المنطقة.