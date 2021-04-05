living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصنيف مرضى كورونا إلى 3 مجموعات..

5
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صنف العلماء مرضى فيروس كورونا المستجد إلى 3 مجموعات مختلفة، اعتمادا على مجموعة من المؤشرات.

وحللت دراسة جديدة، نُشرت في مجلة "PLOS ONE"، السجلات الصحية لعدد من مرضى كورونا من 14 مستشفى و60 عيادة رعاية في الولايات المتحدة.

وشملت الدراسة 7538 مريضا مصابا بـ"كوفيد-19"، بين 7 مارس و25 أغسطس 2020، منهم 1022 مريضا احتاجوا إلى دخول المستشفى.

ووجد الباحثون أن مرضى كورونا ينقسمون إلى 3 مجموعات، وقالوا إن حوالي 23 بالمئة يعانون من "النمط الظاهري 1" أو "النمط الظاهري الضار"، الذي ارتبط بأسوأ النتائج السريرية، كما أن لديهم أعلى مستوى من الأمراض المصاحبة المتعلقة بضعف القلب والكلى.

وأضافوا أن ما يقرب من 60 بالمئة من المرضى المشمولين في البحث ينتمون إلى "النمط الظاهري الثاني"، وهو مرتبط بنتائج سريرية معتدلة.

ووفقا للدراسة ذاتها، فإن 173 مريضا أو 16.9 بالمئة يعانون من "النمط الظاهري الثالث" أو "النمط الظاهري المفضل"، والذي قال العلماء إنه مرتبط بأفضل النتائج السريرية، على اعتبار أنه سجل أقل معدل من المضاعفات والوفيات.

وذكرت الدراسة أن تصنيف مرضى كورونا سيساهم في تحسين التدخلات المستقبلية والاهتمام بشكل أكبر بالأفراد الأكثر عرضة للخطر.

وأضافت "لا يعاني مرضى كورونا بنفس الحدة.. من خلال تحديد المجموعات وتصنيفها، فإننا لا نحسن فهم عملية المرض فحسب، بل يفيدنا في تحسين التدخلات المستقبلية".

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout