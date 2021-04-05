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سارع آلاف الباكستانيين للتطعيم في الجولة الأولى من المبيعات التجارية للقاحات كورونا، التي بدأت مطلع الأسبوع مع إعلان مراكز التطعيم في مدينة كراتشي الجنوبية يوم الأحد أنها بيعت بالفعل.

ورغم التكلفة، أبلغ عدد من مراكز التطعيم عن طوابير طويلة، حيث وقف البعض في كراتشي لما يقرب من 3 ساعات من أجل التطعيم.

وكان معظم المنتظرين في الطابور من الشبان الباكستانيين الذين ما زالوا غير مؤهلين للتطعيم الحكومي المجاني.

وقال سعد أحمد (34 عاما) لـ"رويترز" بعد تطعيمه بمستشفى خاص راق في كراتشي: "أنا سعيد جدا بالحصول عليه لأنه ضروري الآن من أجل السفر".