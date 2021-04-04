أثارت أنباء اعتقال الأمير حمزة بن الحسين وتفنيد وكالة "بترا" الرسمية صحة هذه الأخبار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول شخصية الأمير، فمن يكون؟

الأمير حمزة بن الحسين من مواليد 29 مارس 1980، وهو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لملك الأردن الحالي عبد الله الثاني.

تولى الأمير حمزة بن الحسين ولاية العهد في المملكة الأردنية في الفترة ما بين 7 فبراير 1999 و28 نوفمبر 2004، كما كان ضابطا سابقا في الجيش الأردني.

عقد الأمير قرانه الأول على الأميرة نور بنت بن عاصم بن عبد الله الأول، وأنجب منها الأميرة هيا قبل أن ينفصلا في سبتمبر 2009.

وتزوج الأمير بعدها بالأمير بسمة محمود العتوم وأنجب منها كلا من الأميرة زين، والأميرة نور، والأميرة بديعة، والأميرة نفيسة، والأمير حسين.

ينوب الأمير حمزة بن الحسين عن الملك عبد الله الثاني في مناسبات ومهام رسمية مختلفة في داخل المملكة وخارجها، كما أنه يرأس اللجنة الملكية الاستشارية لقطاع الطاقة، والرئاسة الفخرية لاتحاد كرة السلة الأردني.

تصدّر اسم الأمير وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أنباء عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، وهو ما نفاه الموقف الأردني الرسمي، مبيناً أنه ليس قيد الإقامة الجبرية لكن طُلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن."