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مخاوف إسرائيلية من سيناريو متطرف يستهدف "الجبهة الداخلية"

4
APRIL
2021
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قال خبير إسرائيلي إن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية تتهيأ لما تصفه بـ"سيناريو متطرف" تتعرض فيه إسرائيل لأضرار جسيمة بالمدن الرئيسية والمواقع الاستراتيجية باستخدام صواريخ دقيقة، ما يجعل من الجبهة الداخلية نقطة ضعف، إذ لا يوجد استثمار كاف للتحضير لمثل هذا الحدث.

وأضاف نداف شرغاي في تقريره على صحيفة إسرائيل اليوم، وترجمته "عربي21"، أن "التحذير يتمثل بهجوم صاروخي قد يعطل أنظمة الدفاع، وإعادة التأهيل في إسرائيل هو سيناريو صعب للغاية، وهو ما من شأنه  إلحاق أضرار واسعة بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، رغم أنه يمثل حضورا ضئيلا نسبيًا في الخطاب العام والإعلامي الإسرائيلي، لكن هذا السيناريو بات يحتل مرتبة عالية في خريطة التهديدات المحدثة على إسرائيل".

وأوضح أن "التهديد النووي قد يكون أكثر خطورة، ولكن على المدى القصير، فإن التهديد الفوري هو حرب قد تندلع في الجبهتين الشمالية والشرقية، ضد تحالف تقوده إيران ويضم حزب الله وسوريا وعناصر موالية لإيران لنا من غرب العراق".

ونقل عن الجنرال أودي ديكل، الرئيس السابق للقسم الاستراتيجي بشعبة التخطيط داخل هيئة الأركان العامة للجيش أن "إسرائيل تواجه ترسانة كاملة من الأسلحة الموجهة إليها، بما فيها الصواريخ الباليستية وكروز من إيران والعراق، وفي سيناريو ثانوي هناك صواريخ وقاذفات هجومية وقذائف هاون من قطاع غزة تطلق باتجاه إسرائيل، والأهداف المفضلة لمهاجمتها هي قائمة طويلة من المواقع الاستراتيجية".

وأكد أن "من أهم المواقع المدرجة في بنك أهداف أعداء إسرائيل: بطاريات الدفاع الجوي، مصافي حيفا، محطات الطاقة ومنشآت التحلية، مستودعات المواد السامة والغاز، البنية التحتية، مكتب رئيس الوزراء، مقر الكنيست، مبنى الأركان العامة، القوات البحرية والجوية، المطارات والموانئ وقواعد الجيش، مقرات الجيش الإسرائيلي في "الكريا"، فإذا نجح العدو بإطلاق وابل كبير من مئات الصواريخ فسنكون أمام هجوم غير معقول".

وتوقع أن "يواجه الدفاع الجوي الإسرائيلي صعوبة في التعامل مع مثل هذا التهديد، وستكون النتيجة دمارًا، وفي بعض الظروف قتلًا على نطاق واسع جدًا في المركز السكاني الإسرائيلي، وهذا وصف مروع للأضرار الجسيمة التي ستلحق بالمدن الرئيسية والمواقع الاستراتيجية باستخدام صواريخ دقيقة، وهو مخطط لم تشهده إسرائيل من قبل، لأن هذا السيناريو الصعب يعتمد على تطوير نظام الجيل الرابع من الصواريخ".

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