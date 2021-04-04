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إيران.. قفزة كبيرة في عدد الوفيات الناجمة عن كورونا

4
APRIL
2021
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 11680 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 161 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط تحذيرات من موجة رابعة من كورونا ستكون أسرع تفشيا من الموجات السابقة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، عن آخر الإحصاءات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، اليوم الأحد، حيث أكدت تسجيل 11680 إصابة جديدة، ووفاة 161 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 1.932.074 كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 63160 حالة وفاة.

وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.650.569 شخصا، مضيفة أن 4057 من المصابين في حالة حرجة.

من جهته قال مساعد وزير الصحة الإيراني، ايرج حريرجي، إن “عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد سيرتفع الى عدة أضعاف في غضون 4 الى 6 أسابيع.. لأن الموجة الرابعة من كورونا ستكون اسرع تفشيا من الموجات السابقة”.

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