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بسبب خطأ في خلط المكونات... مصنع يوقف إنتاج لقاح "أسترازينيكا" في أمريكا

4
APRIL
2021
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توقف إنتاج لقاح "أسترازينيكا" الأوروبي في بالتيمور الأمريكية بسبب خطأ تقني، ما أفسد 15 مليون جرعة من اللقاح.
 
ووفقا لما نشرته قناة "مير24" الروسية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، حدث هذا بسبب خطأ تقني، إذ قام الموظفون بخلط المكونات بشكل غير صحيح وأفسدوا 15 مليون جرعة من هذا المستحضر الطبي.
ومن الآن فصاعدا سيتخصص المصنع المحلي فقط في إنتاج لقاح الشركة الوطنية "جونسون"، وكلف سوء فهم بسيط الكثير من المال.
 
ويعتقد البيت الأبيض أن هذا الحادث غير السار يمكن أن يقوض الثقة الأمريكية في لقاحات فيروس كورونا، وتجري "أسترازينيكا" حاليا محادثات حول موقع تصنيع جديد في الولايات المتحدة.
يذكر أن مسؤولي الصحة في بريطانيا أعلنوا يوم الجمعة الماضي، تسجيل 30 حالة تجلط دم مرتبطة بالتطعيم بلقاح "أسترازينيكا".
 
يأتي ذلك بعدما وصفت مثل هذه الحالات بالنادرة وتسببت خلال الأسابيع الماضية بتحفظات على استخدام اللقاح في عدة دول أوروبية، حسبما ذكرت صحيفة "دويتشيه فيله".
 
وزادت الحالات المكتشفه مؤخرا القلق من لقاح "أسترازينيكا" حيث بلغ عددها 25 حالة تخثر دم شديدة ونادرة جدًا، تضاف إلى 5 حالات كانت قد سجلتها بالفعل الشهر الماضي.
 
وكانت شركة "أسترازينيكا" قد أعلنت في الثاني والعشرين من شهر آذار/مارس الماضي، أن تجارب جديدة أجريت على أكثر من 32 ألف شخص في الولايات المتحدة الأميركية وبيرو وتشيلي أظهرت أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 79 في المئة، ضد أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأنه فعّال بنسبة 100 في المئة في منع الأعراض المرضية الشديدة المرتبطة بالفيروس.
 
يأتي ذلك في وقت قررت فيه عدة دول أوروبية تعليق استخدام اللقاح بسبب احتمالية تسببه في تجلط الدم لمتلقيه.
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