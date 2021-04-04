من أجل المال.. قتلت ابنها بطريقة بشعة "شيطانية"

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أجبرت أم في ولاية تكساس الأميركية ابنها البالغ من العمر 6 أعوام على تناول جرعات زائدة من المخدرات، علّها تحصل على 100 ألف دولار من التأمين.

وتواجه آشلي ماركس (25 عاما)، اتهاما بإعطاء طفلها مزيجا من المخدرات والأدوية، دون وصفة طبية، مما أدى إلى وفاته.

ومن بين هذه المواد الكوكايين ومادة الميثامفيتامين المنشطة التي تعطي الشعور بالنشوة.

وكان الطفل جايسون وشقيقته تكبره بعامين يعيشان مع جدهما عندما توفي.

وفي أبريل 2020، لاحظ الجد أن الطفل يعاني من التقيأ والهلوسة ولا يستيطع النوم.

وأعطت الأم خليط من المواد المخدرة وغيرها إلى الابن، بينما رفضت الابنة تناوله.

ولم يمر وقت طويل حتى فارق الطفل الحياة.

وأظهر تشريح الجثة أن الطفل توفي نتيجة وجود مواد مخدرة وأخرى أدوية تستوجب وصفة طبية في جسد الطفل.

وقال مدعون عامون في تكساس إن الأمة أرادت الحصول على مبالغ تتيحها وثيقتي التامين الخاصة بحياة ابنها، ويبلغ مجموعهما 100 ألف دولار.