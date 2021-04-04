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«الجنائية الدولية» ترحب بـ«مرحلة جديدة» في العلاقات مع واشنطن بعد رفع العقوبات عنها

4
APRIL
2021
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رحبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الجمعة)، بقرار الرئيس الأميركي جو بايدن، رفع العقوبات التي فرضها ‏سلفه دونالد ترمب على المدعية العامة للمحكمة، معتبرة أن هذه الخطوة تفتتح حقبة جديدة من التعاون مع ‏واشنطن‎.
وقالت سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي: «بصفتي رئيسة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أود أن ‏أعرب عن ارتياحي العميق للقرار الذي اتخذته اليوم حكومة الولايات المتحدة (...) برفع العقوبات المؤسفة ضد ‏مدعية المحكمة الجنائية الدولية‎»‎‏.‏
وأكد بايدن أن واشنطن تواصل «معارضة» رغبة المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في مزاعم تتعلق بـ»أفراد ‏من دول غير موقّعة» على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة، ومن بين تلك الدول «الولايات المتحدة وحلفاؤها»، ‏وذلك في اشارة إلى التحقيقات في مزاعم بارتكاب جرائم حرب أميركية في أفغانستان أدت إلى فرض عقوبات ‏على المدعية العامة للمحكمة خلال عهد ترمب، وفي إشارة أيضاً إلى فتح تحقيق في جرائم مزعومة في ‏الأراضي الفلسطينية المحتلة أُلقِي اللوم فيها خصوصا على إسرائيل‎.
وقال بايدن: «سنحمي بقوة طاقم الولايات المتحدة الحالي والسابق» من هذه التحقيقات‎.

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