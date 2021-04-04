رحبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الجمعة)، بقرار الرئيس الأميركي جو بايدن، رفع العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترمب على المدعية العامة للمحكمة، معتبرة أن هذه الخطوة تفتتح حقبة جديدة من التعاون مع واشنطن.
وقالت سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي: «بصفتي رئيسة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أود أن أعرب عن ارتياحي العميق للقرار الذي اتخذته اليوم حكومة الولايات المتحدة (...) برفع العقوبات المؤسفة ضد مدعية المحكمة الجنائية الدولية».
وأكد بايدن أن واشنطن تواصل «معارضة» رغبة المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في مزاعم تتعلق بـ»أفراد من دول غير موقّعة» على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة، ومن بين تلك الدول «الولايات المتحدة وحلفاؤها»، وذلك في اشارة إلى التحقيقات في مزاعم بارتكاب جرائم حرب أميركية في أفغانستان أدت إلى فرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة خلال عهد ترمب، وفي إشارة أيضاً إلى فتح تحقيق في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أُلقِي اللوم فيها خصوصا على إسرائيل.
وقال بايدن: «سنحمي بقوة طاقم الولايات المتحدة الحالي والسابق» من هذه التحقيقات.