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شرطة دونيتسك: مقتل طفل جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

3
APRIL
2021
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أعلنت سلطات "جمهورية دونيتسك الشعبية" (غير المعترف بها) بشرق أوكرانيا عن مقتل طفل جراء ضربة جوية شنتها طائرة مسيرة تابعة للجيش الأوكراني.

 

وقالت الشرطة المحلية لجمهورية دونيتسك الشعبية عبر قناتها في "تلغرام"، اليوم السبت، أن العسكريين الأوكرانيين ألقوا عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على فناء منزل في إحدى بلدات الجمهورية، وذلك في لحظة تواجد مدنيين اثنين فيه. وتابعت الشرطة في بيان: "نتيجة الأعمال الإجرامية للمسلحين الأوكرانيين قضى طفل من مواليد 2016 وأصيبت امرأة من مواليد 1954 بجروح متفاوتة الخطورة وتم نقلها إلى المستشفى حيث تلقت كل المساعدات الطبية اللازمة".

ونقلت وكالة دونيتسك للأنباء عن الشرطة الشعبية قولها إن الحديث يدور عن ثاني حادث مقتل مدني في الجمهورية جراء القصف الأوكراني، منذ تفاقم التوتر على خط التماس بين طرفي النزاع في جنوب شرق أوكرانيا قبل عدة أسابيع.

وكانت السلطات المحلية أفادت، في 22 مارس الماضي، بأن أحد سكان قرية ألكسندروفكا الواقعة بغرب مدينة دونيتسك قتل برصاص قناص أوكراني.

ودعت شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، ممثلي مجموعة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى توثيق الضربة الموجهة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، ومطالبة الجانب الأوكراني بإجراء تحقيق دقيق في الحادث من أجل تحديد المسؤولين عنه ومساءلتهم.

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