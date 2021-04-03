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إيران تدعو فرنسا إلى الكف عن الالتزام "بالعقوبات الأمريكية غير القانونية"

3
APRIL
2021
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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه أجرى اليوم السبت اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، دعا فيه فرنسا إلى الكف عن الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران. 

وقال ظريف، في تغريدة نشرها عبر "تويتر: "حثثت فرنسا، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، إلى إبداء موقف بناء بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني) في اجتماع الأسبوع المقبل في فيينا".

وأضاف: "دعوت فرنسا إلى الوفاء بتعهداتها في إطار الاتفاق والكف عن الالتزام بالعقوبات غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة".

وسبق أن قال لودريان إنه تحدث هاتفيا مع ظريف حيث دعا إيران إلى "اتخاذ موقف بناء في المشاورات القادمة التي ينبغي أن تساعد خلال الأسابيع القادمة في تحديد الخطوات الواجب اتخاذها من أجل العودة إلى تطبيق الاتفاق النووي بالكامل"، مشددا على ضرورة "الامتناع عن أي مخالفات جديدة لالتزاماتها الحالية في المجال النووي".

وعقدت إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، أطراف اتفاق 2015 النووي، أمس الجمعة محادثات افتراضية لمناقشة كيفية تحقيق تقدم في إحياء الصفقة، التي انسحبت منها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب وفرضه عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، الذي رد بخفض التزاماته النووية.

وقالت إيران والولايات المتحدة إنهما ستشاركان في محادثات أخرى في فيينا اعتبارا من الثلاثاء في إطار مفاوضات أوسع نطاقا حول عودتهما إلى الاتفاق النووي.

بينما أكد مسؤول أوروبي لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة وإيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي تسعى إلى إحياء الصفقة في غضون شهرين، مبينا أن وفدي الطرفين سيشاركان في الاجتماع لكنهما لن يحضران في غرفة واحدة.

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