سوريا: الانفراج بموضوع المشتقات النفطية سيحصل مع نهاية الأسبوع

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أعلن رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، أنه “سيكون هناك انفراج في موضوع المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع”

وكان وزير الكهرباء، غسان الزامل، أكد في وقت سابق أن “البلاد تعاني من زيادة في ساعات التقنين جراء النقص الحاصل في الغاز والفيول”، آملاً “نهاية أزمة الكهرباء الحالية وعودة التغذية الكهربائية إلى وضعها المقبول خلال أسبوع”.

يذكر أن موقع “تانكر تراكرز”، المتخصص بتعقب ناقلات النفط، أشار في وقت سابق إلى أن ناقلة إيرانية على متنها مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا عبر قناة السويس، موضحاً أن الناقلة تحتاج 3 أيام للوصول إلى سوريا، في حال لم يطرأ أي جديد.