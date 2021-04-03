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الرئيس الألماني يعترف بأخطاء في مواجهة وباء كورونا ويدعو للإستعداد لقيود صارمة

3
APRIL
2021
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أعلن الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، أن القيود المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن هناك أخطاء تم ارتكابها في مواجهة الوباء.
وقال الرئيس الألماني في كلمة توجه بها للشعب بمناسبة عيد الفصح، اليوم السبت، إن هناك نجاحات في مكافحة الوباء حققتها بلاده، كما أن هناك إخفاقات، على حد سواء.
واعترف شتاينماير بوجود "أزمة ثقة" وبارتكاب أخطاء في الاختبارات والتطعيم والرقمنة.
وأوضح شتاينماير أنه "بالنسبة للبعض، أصبح الإغلاق  ليس مجرد مسألة دخل فقط، بل مسألة وجودية"، مؤكدا أنه يتفهم جيدا "فقدان الصبر وخيبة الأمل بسبب إخفاقات الأشهر الأخيرة".
وقال إن موجة ثالثة من تفشي وباء كورونا بدأت الآن في ألمانيا، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب جهودا من جميع شرائح السكان، كما ستيطلب فرض قيود صارمة مرة أخرى.
 

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