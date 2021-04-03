القاهرة تتزين لاستقبال موكب تاريخي لـ 22 مومياء ملكية

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تتجه أنظار العالم نحو القاهرة اليوم، حيث تتزين العاصمة المصرية استعدادًا لمرور موكب ملكي تاريخي يضم 22 مومياء لملوك وملكات مصر العظام، وهم في طريقهم من المتحف المصري بالتحرير إلى مقرهم الجديد في المتحف القومى للحضارة المصرية في الفسطاط.

وترجع المومياوات التي يتجاوز عمرها أكثر من 3000 عام إلى عصور الأسر ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، وتضم ١٨ مومياء لملوك و٤ مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.

وقد عٌثر على 10 من الـ 22 مومياء التي يتم نقلها اليوم للمتحف القومي للحضارة في خبيئة الدير البحري، وهي المقبرة رقم TT320، والمعروفة ايضًا باسم "الخبيئة الملكية"، وتعد مقبرة أثرية تقع بجوار الدير البحري في جبانة طيبة، غرب الأقصر. تم الكشف عنها عام ١٨٨١.

فيما تم اكتشاف 10 مومياوات أخرى من التي يتم نقلها اليوم في عام 1898، عندما عثر عالم المصريات الفرنسي فيكتور لوريه على خبيئة آخرى للمومياوات الملكية في مقبرة الملك أمنحتب الثاني KV35، في وادي الملوك بالأقصر.

تستعرض فوربس الشرق الأوسط في تقريرها التالي نبذة تاريخية عن الملوك والملكات الـ 22، بحسب بيانات نشرتها وزارة السياحة والآثار المصرية.

الملك سقنن رع تاعا

‎هو من ملوك الأسرة السابعة عشر، وكان حاكمًا لطيبة (الأقصر حاليًا)، وقد بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس وأكمل الحرب من بعده إبناه كامس وأحمس الأول . و‏‎تم العثور على مومياء الملك سقنن رع تاعا في خبيئة الدير البحري، غرب الأقصر عام 1881.

الملكة أحمس نفرتاري

كانت الملكة أحمس نفرتاري قوية ومؤثرة خلال حياتها، وتم تقديسها مع ابنها أمنحتب الأول في جبانة دير المدينة غرب الأقصر بعد وفاتها. و‎تم العثور على مومياء الملكة في خبيئة الدير البحري غرب الأقصر عام 1881.

الملك أمنحتب الأول

هو ثاني ملوك الأسرة الثامنة عشرة ، وتولى الملك أمنحتب الأول العرش وهو لا يزال طفلًا، فحكم مصر بمساعدة والدته الملكة أحمس نفرتاري، وقاد حملات عسكرية، وبدأ وأكمل العديد من مشروعات البناء. تم إحياء ذكرى الملك أمنحتب الأول كحاكم عظيم، وتم تقديسه بعد وفاته إلى جانب والدته. وقد عثر على مومياء الملك في خبيئة الدير البحري عام 1881

الملكة مريت آمون

عُثر على مومياء الملكة مريت آمون ابنة الملك أحمس والملكة أحمس نفرتاري، عام 1930 في مقبرة "TT358" بالدير البحري، وهي واحدة من المومياوات الملكية التي سيتم نقلها في موكب المومياوات الملكية الذي ينتظره العالم.

الملك تحتمس الأول

ينتمي الملك تحتمس الأول للأسرة ١٨، عصر الدولة الحديثة، وأصبح ملكًا بعد وفاة الملك أمنحتب الأول، وقد اعتلى العرش في سن الأربعين تقريبًا. في عهده امتد الحكم المصري ناحية الجنوب، وفتحت حملاته العسكرية فرصاً جديدة للتبادل التجاري والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول المجاورة لمصر.

أنجب العديد من الأبناء منهم الملكة حتشبسوت وتم العثور على مومياء الملك تحتمس الأول بخبيئة الدير البحري عام ١٨٨١.

الملك تحتمس الثاني

الملك تحتمس الثاني هو ابن الملك تحتمس الأول، وأخذ شرعيته في الحكم من خلال زواجه من أخته غير الشقيقة حتشبسوت، خلفه على العرش ابنه تحتمس الثالث. وتم العثور على مومياء الملك تحتمس الثاني في خبيئة الدير البحري، غرب الأقصر عام ١٨٨١. وتشير الدراسات إلى أنه توفي قرب الثلاثين من عمره.

الملكة حتشبسوت

ابنة الملك تحتمس الأول ، وتعد الملكة حتشبسوت واحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ مصر القديمة. وقد تزوجت من أخيها غير الشقيق تحتمس الثاني، فأصبحت الوصية على عرش مصر، والحاكم الفعلي للبلاد، وحكمت لعدة سنوات نيابة عن ابن زوجها تحتمس الثالث الذي كان صغيراً عندما اعتلى العرش.

منعت التقاليد في مصر القديمة المرأة من أن تصبح ملكاً، إلا أن حتشبسوت أكدت أنه باعتبارها ابنة ملك وزوجة آخر، أنها ذات دم ملكي نقي، وسرعان ما أعلنت نفسها ملكاً. وتم العثور على مومياء الملكة عام ١٩٠٣ في مقبرة (KV 60)، بوادي الملوك بالأقصر.

الملك تحتمس الثالث

بدأ الملك تحتمس الثالث عهده كملك بالإسم فقط؛ لكونه صغيراً جداً على الحكم عند وفاة والده، حينها لعبت زوجة أبيه حتشبسوت دور الوصي على العرش لعدة سنوات، ثم أعلنت نفسها ملكاً بشكل رسمي.

أصبح تحتمس الثالث واحدًا من الملوك المحاربين في الدولة الحديثة وقام بعد وفاة حتشبسوت بسلسلة من الحملات العسكرية التي عززت موقف مصر، كواحدة من القوى العظمى في العالم القديم. وتعتبر معركته الشهيرة في "مجدو" نموذجاً للتخطيط الاستراتيجي العسكري. وتم العثور على مومياء تحتمس الثالث في تابوت من خشب الأرز في خبيئة الدير البحري عام ١٨٨١.

الملك أمنحتب الثاني

اشتهر الملك أمنحتب الثاني بأنه رياضيا عظيما، كان الأكثر طولاً من بين أسرته، ويتباهى ببراعته الرياضية، وغالباً ما يمثل نفسه وهو يؤدي تدريبات رياضية تعكس القوة والمهارة، تمتع هذا الملك بقدرة كبيرة في قيادة العجلات الحربية، وأداء مذهل في رياضة القوس والسهم.

‏‎وامنحتب الثاني هو ابن الملك تحتمس الثالث من الأسرة 18، وقام بشن حملات لتأمين الثروة والقوة لمصر، تم العثور على مومياء الملك عام 1898 في مقبرته (KV 35) بوادي الملوك بالأقصر.

الملك تحتمس الرابع

أظهرت "لوحة الحُلْم" التي أقامها الملك تحتمس الرابع بين أقدام تمثال أبي الهول بالجيزة، أنه عندما كان أميراً صغيراً، نام في ظلال هذا التمثال الضخم، أثناء رحلة صيد في الصحراء القريبة، فظهر له أبو الهول في الحلم، وأمره بإزالة الرمال التي تغطي جسمه، مقابل أن يصبح الملك التالي على عرش البلاد.

وتحتمس الرابع هو ابن الملك أمنحتب الثاني، من الأسرة الثامنة عشرة عصر الدولة الحديثة، وقد عثر على مومياءه عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني (KV 35) بوادي الملوك.

الملك أمنحتب الثالث

عند دخول المتحف المصري بالتحرير نجد تمثال ضخم رائع للملك أمنحتب الثالث وزوجته "تي" جالسَيْن في ثبات، رمزا لقوتهما الأبدية، وفي الأقصر يتقدم معبده الجنائزي في (كوم الحيتان) تماثيل ضخمة، تعرف الآن باسم تمثالي ممنون. وقد ترك الملك أمنحتب الثالث العديد من الآثار والتماثيل.

‏‎الملك أمنحتب الثالث هو ابن الملك تحتمس الرابع، من الأسرة الثامنة عشرة، عصر الدولة الحديثة، و‏‎عثر على مومياء الملك عام 1898في مقبرة أمنحتب الثاني (KV 35) بوادي الملوك بالأقصر.

الملكة تي

الملكة تي هي الزوجة الملكية العظيمة للملك أمنحتب الثالث وابنة يويا وتويا ، عثر على مومياء الملكة عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني (KV 35) ، بوادي الملوك بالأقصر.

الملك ستي الأول

تعد مقبرته في وادي الملوك من أجمل المقابر الملكية التي مازالت تحتفظ بألوانها الزاهية، ويعد ستي الأول ابن الملك رمسيس الأول مؤسس الأسرة التاسعة عشر، في عصر الدولة الحديثة، والذي قاد معركة ضد الحيثيين، وتم تسجيل هذه الانتصارات العسكرية في معبد آمون بالكرنك. عُثِر على مومياء الملك عام ١٨٨١ في خبيئة الدير البحري، غرب الأقصر..

الملك رمسيس الثاني

رمسيس الثاني هو صاحب أول معاهدة سلام معروفة في التاريخ مع ملك الحيثيين، والمسجلة على جدران معابد الكرنك، وقد سجل أحداث معركة (قادش) -التي دارت في السنة الخامسة من حكمه ضد مملكة الحيثيين- على آثار متعددة. يعد رمسيس الثاني أشهر ملوك الدولة الحديثة، ومن أعظم محاربي مصر، وقد حكم لنحو سبعة وستين عامًا وبنى معابد في كل أنحاء مصر، من أشهرها معبد أبي سمبل، والرامسيوم -المكرس لعبادته الجنائزية.

كانت زوجته الرئيسة هي الملكة نفرتاري، والتي بنى لها معبدًا بالقرب من معبده بأبي سمبل . وعُثِر على مومياء الملك عام ١٨٨١ في خبيئة الدير البحري، غرب الأقصر.

الملك مرنبتاح

الملك مرنبتاح هو ابن الملك رمسيس الثاني ، من الأسرة التاسعة عشر ، تولى العرش في سن كبير وشارك في عدد من الحملات العسكرية، وترجع لعهده (لوحة النصر)، وهي واحدة من أهم القطع الأثرية وهي معروضة بالمتحف المصري بالتحرير.عثر على مومياء الملك عام 1898في مقبرة أمنحتب الثاني (KV 35) بوادي الملوك بالأقصر.

الملك ستي الثاني

تم العثور على مومياء الملك ستي الثاني، خامس ملوك الأسرة 19، عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني (KV 35) بوادي الملوك بالأقصر، داخل لفائف كثيرة من الكتان الناعم المميز، وقد تم الحفاظ على ملامح وجه الملك ستي الثاني بشكل جيد.

الملك سبتاح

جاء الملك سبتاح إلى العرش وهو صبي، على يد رجل من كبار رجال الدولة الأقوياء يدعى باي، وبسبب صغر سنه أصبحت زوجة أبيه تاوسرت زوجة الملك ستي الثاني هي الوصي على العرش.

الملك رمسيس الثالث

الملك رمسيس الثالث يُعتبر آخر الملوك المحاربين في الدولة الحديثة، وعلى الرغم من الانتصارات والإنجازات العظيمة التي حققها، فقد وقع ضحية لمؤامرة دبرتها زوجته الثانوية تي؛ من أجل تنصيب ابنها بينتاؤور على العرش.

‏‎تكشف العديد من البرديات عن المؤامرة التي عرفت باسم "مؤامرة الحريم"، والتي شارك فيها العديد من الضباط، وأفراد من بلاط الحريم الملكي وقضاة من المحكمة العليا. وأظهرت الأشعة المقطعية الأخيرة التي أجريت للمومياء أن القصبة الهوائية والمريء والأوعية الدموية الكبيرة في رقبته قد قُطعت مما أدى إلى مقتله. وقد وضع المحنطون القدماء تميمة حورس على الحافة السفلى اليمنى للجرح للتأكد من شفاء الملك في العالم الآخر. عُثر على الملك رمسيس الثالث عام ١٨٨١ في خبيئة الدير البحري (TT 320) غرب الأقصر.

الملك رمسيس الرابع

اغتيل والده الملك رمسيس الثالث على يد متآمرين، إلا أن ولي العهد الشرعي رمسيس الرابع نجح في الحفاظ على العرش. وخلال فترة حكمه القصيرة قام بالكثير من الأعمال من أجل تكريم ذكرى والده، ومواصلة سياسته. وقد عثر على مومياء الملك عام ١٨٩٨ في مقبرة أمنحتب الثاني (KV 35) بوادي الملوك بالأقصر

الملك رمسيس الخامس

قام الملك رمسيس الخامس بفتح محاجر الحجر الرملي في جبل السلسلة، وأرسل بعثات استكشافية للمناجم في سيناء للحصول على النحاس والفيروز، وهو ابن الملك رمسيس الرابع من الأسرة العشرين، عصر الدولة الحديثة.

تم العثور على مومياء الملك عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني (KV 35) بوادي الملوك بالأقصر، وهي في حالة جيدة من الحفظ، وأشارت الدراسات إلى أنه توفى بين سن الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين.

الملك رمسيس السادس

رمسيس السادس هو أحد أبناء رمسيس الثالث، حكم لمدة ثماني سنوات، وتم العثور على مومياء الملك عام ١٨٩٨ في مقبرة أمنحتب الثاني (KV 35) بوادي الملوك بالأقصر.

الملك رمسيس التاسع

الملك رمسيس التاسع هو حفيد الملك رمسيس الثالث، وهو ثامن ملوك الأسرة العشرين، وكانت مساهماته الرئيسية في معبد الشمس في هليوبوليس، كما قام بتزيين الجدار الشمالي للصرح السابع لمعبد آمون رع بالكرنك .

كان مكان الدفن الأصلي لرمسيس التاسع هو مقبرته رقم (KV 6)، المزينة بمناظر وألوان رائعة، مازالت تحتفظ بها حتى اليوم، ولكن تم نقل موميائه عدة مرات وعثر عليها في خبيئة الدير البحري غرب الأقصر عام ١٨٨١.