أسقف نوتردام: ترميم الكاتدرائية يحتاج إلى 15 أو 20 عاما أخرى

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أعلن أسقف نوتردام، باتريك شوفيه، اليوم الجمعة أن كاتدرائية نوتردام المحترقة وساحتها من الممكن أن تبقيا قيد البناء والترميم لمدة 15 أو 20 عاما أخرى.

وقال شوفيه، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، بعد احتفالات الجمعة العظيمة التي تضمنت تبجيل "تاج الشوك" في قاعدة الطقوس المؤقتة لنوتردام، كنيسة سان جيرمان لوكسيروا القريبة، إن ترميم الكاتدرائية يحتاج إلى 15 أو 20 عاما أخرى.

وأضاف أسقف نوتردام: "يمكنني أن أؤكد أن هناك عملا يجب القيام به!".

واندلع حريق ضخم في كاتدرائية نوتردام، التي بنيت في الفترة ما بين 1163 و1345، مساء يوم 15 أبريل ولم تتمكن فرق الإطفاء من إخماده إلا في صباح اليوم التالي، وبحسب التحقيقات يعود سبب الحادث إلى أعمال ترميم نفذت في المرتبات الأعلى من المبنى.

وأسفر الحريق، الذي يعتبر الأقوى في تاريخ الكاتدرائية، عن انهيار مسلة المبنى والساعة والجزء الأكبر من السقف.

في الأيام التي أعقبت الحريق، حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موعدا نهائيا لترميم الكاتدرائية مدته 5 سنوات حتى عام 2024، عندما تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

بيد أن مسؤولين فرنسيين سرعان ما تراجعوا عن بيان ماكرون، وأقروا بأنه من غير الواقعي استكمال المشروع الضخم بحلول ذلك الوقت.

وكان الحريق أدى أيضا إلى انتشار كميات هائلة من الرصاص السام من سقف الكاتدرائية المحترق على الموقع وفي الجوار، ما أدى إلى تعقيد أعمال التنظيف التي تمت قبل أن تبدأ جهود الترميم.

وتشمل الأعمال المخطط لها إعادة تصميم ساحة الكاتدرائية، التي كان يزورها كل عام قبل الحريق 20 مليون سائح.