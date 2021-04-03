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أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه والسيدة الأولى، جيل بايدن، يشعران بحزن شديد بسبب مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم أمام مبنى الكابيتول، الجمعة، في واشنطن.

وقال بايدن في بيان «شعرت أنا وجيل بحزن شديد عندما علمنا بالهجوم العنيف عند نقطة تفتيش أمنية أمام مبنى الكابيتول الأميركي».

وأعطى بايدن أوامره لتنكيس الأعلام في البيت الأبيض.

وقتل شرطي وأصيب آخر أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن، الجمعة، بعد نحو ثلاثة أشهر من الاعتداء عليه، وذلك إثر اقتحام سيارة نقطة أمنية وتلويح سائقها بسكين قبل أن ترديه الشرطة.

وقالت شبكة «إن بي سي» الأميركية، الجمعة، إن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 25 من ولاية إنديانا ويدعى نوح غرين.

وقالت الشرطة إنها لا تزال في المراحل المبكرة من التحقيق، وتريد فهم الدوافع وراء حادث الكونغرس، مشيرة أن الهجوم «لا يبدو ذو طبيعة إرهابية».