انخفاض عوائد السندات الأمريكية ينعش الليرة التركية

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انتعشت الليرة التركية، الجمعة، وواصلت ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، بدعم من انخفاض في عوائد السندات الأمريكية.

كما تلقت الليرة التركية دعما من تعهد محافظ البنك المركزي الجديد، بأن السياسة النقدية المشددة ستظل كما هي.

ارتفعت الليرة التركية ما يزيد عن واحد بالمئة مقابل الدولار خلال تعاملات الجمعة، وسجلت 7.9890 مقابل الدولار، مقابل 8.1 عند الإغلاق أمس الخميس. وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، سجلت 8.02.

وكانت الليرة التركية تراجعت إلى قرب مستويات قياسية متدنية في آذار/مارس، بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان محافظا جديدا للبنك المركزي.



وحجم التداول في الجلسة هزيل بسبب عطلة عاملة في أوروبا وأماكن أخرى.