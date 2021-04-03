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أستراليا تحقّق في الصلة بين حالة تجلط دموي ولقاح "أسترازينيكا"

3
APRIL
2021
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قال مسؤول في قطاع الصحة: إن أستراليا تحقّق لمعرفة ما إن كانت حالة تجلّط دموي رُصدت اليوم الجمعة مرتبطة بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا؛ مما يثير مخاوف في بلد من المتوقع أن يجري تطعيم معظم سكانه بهذا اللقاح.

ودخل رجل يبلغ من العمر 44 عامًا مستشفى في ملبورن، بعد أيام من تلقيه لقاح "أسترازينيكا"، وكان يعاني من تجلّط شديد في الدم، وانخفاض في عدد الصفائح الدموية.

وقال مايكل كيد، نائب رئيس الخدمات الطبية بالحكومة الأسترالية، في إفادة بثها التلفزيون: "لم تؤكد الفحوص وجود صلة سببية بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19، لكن التحقيقات مستمرة". وأضاف أنه من المتوقع معرفة المزيد غدًا السبت.

وأمس الخميس، رصدت بريطانيا 30 حالة تجلّط دموي نادر بعد التطعيم باللقاح، بينما قلّصت بلدان عدة، منها كندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، استخدام اللقاح بعد تقارير مماثلة.

وفي بيان اليوم الجمعة، قالت المجموعة الفنية الاستشارية المعنية بالتحصين في أستراليا: "لم يتم رصد معدل أعلى من أنواع الجلطات الشائعة نسبيًا بعد التطعيم ضد كوفيد- 19".

وأطلقت أستراليا حملة تطعيم للسكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة في فبراير/ شباط الماضي، ومن المتوقع أن يتلقى معظمهم اللقاح الذي ابتكرته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا".

وتتزامن الحادثة الجديدة في أستراليا مع تزايد تقارير تفيد حدوث جلطات نادرة لكنها خطيرة ونزيف وفي بعض الحالات وفاة بعد التطعيم، لا سيّما لدى الشابات في أوروبا.

وعلى الرغم من المخاوف، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية في مارس/ آذار الماضي أأن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره، وذلك في معرض ردّها على تعليق دول عدة استخدام اللقاح في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

 
 
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