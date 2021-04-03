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محادثات ثلاثية في واشنطن لبحث الاستراتيجية حيال كوريا الشمالية

3
APRIL
2021
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تستقبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الجمعة)، موفدين من اليابان وكوريا الجنوبية لإجراء محادثات ثلاثية يضعون خلالها اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية المتبعة حيال كوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وسيلتقي مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جايك سوليفان نظيريه الياباني شيغيرو كيتامورا والكوري الجنوبي سوه هون في الأكاديمية البحرية في أنابوليس قرب واشنطن.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، أمس (الخميس)، إن الفريق الأميركي سيشرح لمحاوريه «أين أصبحنا في مراجعة سياسة كوريا الشمالية التي تشارف على النهاية»، مضيفاً «سيشكل اللقاء أيضاً فرصة بالنسبة إليهم لمشاركة آرائهم معنا».

 

وأكد مسؤول أميركي كبير آخر، أن اجتماع الجمعة يهدف إلى إفساح المجال أمام «مشاورات نهائية مع اليابان وكوريا الجنوبية» حول هذا الموضوع.
ولزم بايدن حتى الآن الصمت إلى حد ما بشأن نواياه تجاه بيونغ يانغ، مشيراً إلى أن هذه المراجعة المستمرة لصياغة استراتيجية جديدة بعد محاولة سلفه دونالد ترمب اعتماد دبلوماسية مباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم تسمح بإحراز أي تقدم بشأن نزع الأسلحة النووية في هذه الدولة المنغلقة.
والأسبوع الماضي، حذر الرئيس الأميركي من أن الولايات المتحدة سترد في حال حصول «تصعيد» من كوريا الشمالية؛ وذلك بعد قيام بيونغ يانغ بإطلاق صاروخين باليستيين في بحر اليابان، وقال إنه مستعد «لشكل معين من الدبلوماسية، لكن بشرط نزع السلاح النووي».
وتابع برايس «لقد قلنا إن نزع السلاح النووي يبقى في صلب السياسة الأميركية حيال كوريا الشمالية»، مضيفاً أنه يجب أن تطبق «بتنسيق وثيق» مع الدولتين الحليفتين في المنطقة.
ويأتي اجتماع أنابوليس بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن لطوكيو وسيول.


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