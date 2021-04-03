living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصين تختبر استخدام اليوان الرقمي لمواجهة ارتفاع "بتكوين"

3
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال مسؤول في البنك المركزي الصيني؛ إن الارتفاع الكبير في سعر "بتكوين" ومشاركة العديد من البنوك المركزية حول العالم في تطوير العملات الرقمية المحلية، يدفعنا إلى الاهتمام بمشروع اليوان الرقمي

وسجل سعر بتكوين خلال تعاملات الجمعة 59 ألفا و850 دولارا، لتقترب من ذروتها عند 61 ألفا و100 دولار التي بلغتها في آذار/مارس الماضي.

وكشف مدير مكتب الأبحاث لدى البنك المركزي الصيني، وانغ شين، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن البنك عمل مع مديرية المالية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، من أجل الاختبار الفني لاستخدام اليوان الرقمي في المدفوعات عبر الحدود في البر الرئيسي وهونغ كونغ، بحسب "شبكة الصين".

وأضاف وانغ: "من أجل هذا الغرض، يتعاون بنك الشعب الصيني أيضا مع مديرية المالية في هونغ كونغ والبنوك المركزية في كل من تايلاند والإمارات العربية المتحدة، في مشروع بحثي متعدد الأطراف".

وأكد وانغ، بحسب "سي أن بي سي"، أن اهتمام السوق باليوان الرقمي "قوي للغاية ويوليه الجميع اهتماما وثيقا".

يذكر أن بنك الشعب الصيني يعمل على طرح عملة رقمية منذ عام 2014، باعتبارها وسيلة للدفع في المدفوعات غير النقدية. وأعلنت الحكومة الصينية أنها تعتزم إصدار اليوان الرقمي رسميا خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022

واتخذت السلطات الصينية، إجراءات صارمة ضد البيتكوين خلال السنوات القليلة الماضية، وفي عام 2017 حظرت ما يسمى بعروض العملات الأولية، وفي الشهر الماضي، حظرت منطقة منغوليا الداخلية في الصين مشاريع تعدين العملات الرقمية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout