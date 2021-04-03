الصين تختبر استخدام اليوان الرقمي لمواجهة ارتفاع "بتكوين"

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قال مسؤول في البنك المركزي الصيني؛ إن الارتفاع الكبير في سعر "بتكوين" ومشاركة العديد من البنوك المركزية حول العالم في تطوير العملات الرقمية المحلية، يدفعنا إلى الاهتمام بمشروع اليوان الرقمي

وسجل سعر بتكوين خلال تعاملات الجمعة 59 ألفا و850 دولارا، لتقترب من ذروتها عند 61 ألفا و100 دولار التي بلغتها في آذار/مارس الماضي.

وكشف مدير مكتب الأبحاث لدى البنك المركزي الصيني، وانغ شين، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن البنك عمل مع مديرية المالية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، من أجل الاختبار الفني لاستخدام اليوان الرقمي في المدفوعات عبر الحدود في البر الرئيسي وهونغ كونغ، بحسب "شبكة الصين".



وأضاف وانغ: "من أجل هذا الغرض، يتعاون بنك الشعب الصيني أيضا مع مديرية المالية في هونغ كونغ والبنوك المركزية في كل من تايلاند والإمارات العربية المتحدة، في مشروع بحثي متعدد الأطراف".

وأكد وانغ، بحسب "سي أن بي سي"، أن اهتمام السوق باليوان الرقمي "قوي للغاية ويوليه الجميع اهتماما وثيقا".

يذكر أن بنك الشعب الصيني يعمل على طرح عملة رقمية منذ عام 2014، باعتبارها وسيلة للدفع في المدفوعات غير النقدية. وأعلنت الحكومة الصينية أنها تعتزم إصدار اليوان الرقمي رسميا خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022

واتخذت السلطات الصينية، إجراءات صارمة ضد البيتكوين خلال السنوات القليلة الماضية، وفي عام 2017 حظرت ما يسمى بعروض العملات الأولية، وفي الشهر الماضي، حظرت منطقة منغوليا الداخلية في الصين مشاريع تعدين العملات الرقمية.