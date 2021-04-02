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استنفار أمني في الكونغرس الاميركي... اليكم تفاصيل ماذا حصل؟

2
APRIL
2021
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أعلنت الشرطة الأميركية إصابة عنصرين من صفوفها قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، الجمعة، بعدما صدمتهما سيارة اعتقل سائقها.

وقالت شرطة الكابيتول على تويتر إن "مشتبها به محتجز. وإن كلا الضابطين مصابان. وقد نُقل الثلاثة إلى المستشفى".

لى ذلك، تم إغلاق مبنى الكونغرس الأميركي بسبب التهديدات الأمنية، التي دفعت، وفق وسائل إعلام أميركية، الرئيس جو بايدن لدعوة فريقه الأمني للاجتماع.

يذكر أن مجلسي الشيوخ والنواب في إجازة عيد الفصح وغير متواجدين في مبنى الكابتول.

حادث "متعمد"

من جهتها ذكرت قناة NBC أن حادث الدهس الذي خلف إصابة شرطيين بحالة حرجة أمام مبنى الكونغرس يبدو متعمداً.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه منطقة واشنطن في حالة توتر بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من اقتحام حشد مبنى الكابيتول بينما كان الكونغرس يصوت للتصديق على فوز بايدن بالرئاسة.

وحسب وكالة أسوشييتد برس فقد تم وضع مجمع الكابيتول في حالة إغلاق بعد إطلاق النار وقيل للموظفين إنهم لا يمكنهم دخول المباني أو الخروج منها. وكان بايدن غادر لتوه البيت الأبيض متوجهاً إلى كامب ديفيد عندما وقع الحادث.

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