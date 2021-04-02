استقالة مستشار أسود لبوريس جونسون بسبب تقرير حول العنصرية

A + A -

تقدم مستشار أسود لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باستقالته، غداة نشر تقرير أثار استياء، وذلك لنفيه وجود عنصرية مؤسسية في بلاده.

ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الخميس، عن مصادر أن صمويل كاسومو مستشار المجتمع المدني والجاليات في مقر الحكومة سوف يغادر منصبه الشهر المقبل.

وقالت الحكومة البريطانية إن رحيل كاسومو لم يكن مرتبطا بتقرير لجنة التباينات الإثنية والعرقية، والتي واجهت انتقادات بشأن النتائج التي توصلت إليها.

واعتبر متحدث باسم الحكومة أنه "من الخطأ تماما" الربط بين الاستقالة ونشر تقرير الأربعاء الذي وضعته لجنة شكلتها الحكومة البريطانية إثر احتجاجات "حياة السود مهمّة".

وقال جونسون للصحافة إن كاسومو "فعل أشياء عظيمة" لتشجيع الأقليات الإثنية على التطعيم ضد كوفيد-19.

وهوّن التقرير الحكومي من ضعف تطعّم الأقليات الإثنية باللقاح، معتبرا أنه لا توجد "عنصرية مؤسسية" في المملكة المتحدة.

وشكل جونسون اللجنة إثر احتجاجات حركة "حياة السود مهمّة" العام الماضي التي شملت إسقاط تمثال تاجر رقيق إنكليزي في مدينة بريستول.

وانتهى أعضاء اللجنة إلى أن كثيرا من متظاهري حركة "حياة السود مهمّة" مضلَلون. وجاء في تقريرها الممتد على 264 صفحة أنه يمكن اعتبار بريطانيا "نموذجا لدول أخرى ذات غالبية بيضاء".

وكانت شبكة "بي بي سي" قد نقلت في شباط/فبراير عن وزراء نيّة صمويل كاسومو الاستقالة نتيجة ضغوط "لا تحتمل" في داونينغ ستريت، مقر الحكومة، مؤكدا أن حزب المحافظين يواصل اتباع "سياسة مؤسسة على الانقسام".