تسمية إحدى حانات باريس الشهيرة باسم اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

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قام مالك حانة شهيرة في باريس بإضافة حرف " V" على حانته التي كانت بالأصل تحمل اسم "سبوتنيك" لدور اللقاح الروسي في التصدي لجائحة "كورونا".

وقال مالك الحانة التي تعود لعام 1989 ويدعى ستيفن "أعتقد أنه سيكون من المفيد لفرنسا الحصول على اللقاح الروسي، لذا قررت وصديقي غوران، أن نضيف حرف "V" لتحمل حانتنا اسم "سبوتنيك V".

وأضاف ستيفن "أن اللافتة الجديدة جذبت على الفور السكان المحليين، فهم لا يأتون بشكل أساسي لتناول المشروب، ولكن لمعرفة ما إذا كان باستطاعتهم تلقي اللقاح الروسي داخل الحانة.

وتمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في 58 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.5 مليار نسمة؛ ويحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصلت عليها الجهات المنظمة الحكومية.