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فيسبوك يعاقب ترامب مجددا.. ويوجه له ضربة "غير متوقعة"

1
APRIL
2021
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لم يكتف عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحظر حسابات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إذ عمد إلى حدف فيديو مقابلة تلفزيونية له.

وقالت متحدثة باسم شركة فيسبوك، إن الموقع أزال تسجيلا مصورا لمقابلة مع ترامب، من على صفحة لارا زوجة ابنه، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، الخميس.

وانضمت لارا ترامب، المتزوجة من إريك ترامب، مؤخرا إلى شبكة "فوكس نيوز"، وروجت لمقابلة مع ترامب من أجل برنامجها عبر الإنترنت "ذا رايت فيو" في منشورات عبر إنستغرام.

ونشرت بعد ذلك صورة لبريد إلكتروني من فيسبوك يقول إن الفيديو الذي يتعلق بترامب أُزيل، بسبب الحظر المفروض على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت حسابات ترامب على فيسبوك وانستغرام قد عُلقت لأجل غير مسمى بسبب التحريض على العنف إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأميركي.

وأرسل فيسبوك ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.

وجاء في البريد الإلكتروني "بناء على الحظر الذي فرضناه على حسابات دونالد ترامب على فيسبوك وانستغرام، فإن أي محتوى إضافي بصوت دونالد ترامب سيُزال وينتج عنه مزيد من القيود على الحسابات".

ولم يرد جيسون ميلر، المتحدث باسم ترامب، بعد على طلب للتعليق على الإجراء.

 

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